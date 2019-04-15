Номер Sports Illustrated впервые за много лет вышел без подписей на обложке. Причина - Тайгер Вудс

Популярное американское издание Sports Illustrated впервые за долгие годы вышло без подписей на обложке. Помимо стандартной информации о номере и названия издания обложка содержит только фотографию гольфиста Тайгера Вудса.

Вудс стал победителем турнира "Мастерс" в Огасте. Для него это первый выигрыш турнира серии "Мастерс" за 14 лет, предыдущий раз ему это удалось в 2005 году.

Последний раз "мэйджоры" Вудс выигрывал 3955 дней назад - на US Open-2008.

15-кратный победитель "мэйджоров" в последние годы много лечился от травм, испытывал проблемы в личной жизни.

За свою историю Sports Illustrated считанное количество раз выходил без подписей на обложке. Одним из самых известных стал номер от 3 марта 1980 года, когда сборная США по хоккею выиграла Олимпиаду, победив в финале СССР. Также без подписей вышел номер 21 августа 1995 года, когда умер легендарный бейсбол Микки Мантл.