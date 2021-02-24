Не найдено свидетельств употребления алкоголя Вудсом перед ДТП

Сотрудники правоохранительных органов на данный момент не обнаружили свидетельств того, употреблял ли гольфист Тайгер Вудс алкоголь, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление шерифа округа Лос-Анджелес Алекса Виллануэва на пресс-конференции по ТВ.

Шериф констатировал, что следов воздействия наркотиков, медицинских препаратов или алкоголя не было найдено. Также он добавил, что автомобиль Вудса перед аварией «двигался со сравнительно более высокой скоростью, нежели является нормальной».

45-летний Вудс 23 февраля попал в ДТП в Лос-Анджелесе и был госпитализирован. Спасателям пришлось использовать спецсредства, чтобы достать его из поврежденного автомобиля. Он получил серьезные травмы ног. Ему придется перенести хирургическое вмешательство.