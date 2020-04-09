На Тайгера Вудса подали в суд за нападение

Житель Флориды (США) обвинил известного гольфиста Тайгера Вудса и его кэдди в нападении и подал на них в суд, сообщает AFP.

Как сообщает источник, речь идет об эпизоде, который произошел на одном из турниров в 2018 году. Истец утверждает, что хотел сделать селфи с Вудсом, но кэдди гольфиста оттолкнул болельщика. Пострадавший требует 30 тысяч долларов в качестве возмещения ущерба, поскольку он заявляет, что его здоровье ухудшилось после произошедшего, и он потерял возможность получать доход. Вудс фигурирует в иске, поскольку, по правилам гольфа спортсмен несет ответственность за действия кэдди.

44-летний Вудс — 15-кратный победитель турниров «Мэйджор», всего за карьеру он выиграл 80 турниров тура PGA и 40 турниров Европейского тура. Американец является одним из самых богатых спортсменов мира.