Участница Олимпийских игр 2016 года в Рио, обладательница олимпийского рекорда и лучшая гольфистка России Мария Верченова объявила о завершении карьеры игрока.

— Думаю, я не единственная, кто потерял вас в последние годы. Чем вы занимаетесь, или можно ли вас еще считать действующей гольфисткой?

— Смотрите, как получилось. Полтора года перед Олимпиадой в Рио меня очень активно поддерживал Олимпийский комитет России. Помимо постоянных поездок, потому что в самой России в гольф играть почти невозможно, мне еще постоянно нужны тренер по фитнесу, тренер по гольфу, кедди (помощник игрока, который переносит клюшки — Прим. «СЭ»). При этом в женском гольфе заработки совсем не такие высокие, как в мужском, в отличие от тенниса. После Олимпиады я честно поговорила с людьми, которые занимаются развитием гольфа в России. И сказала: «Ребят, я очень хочу играть дальше. Но мне нужна поддержка».

— Что вам ответили?

— Типа есть минимальный бюджет, а дальше сама. И мне пришлось уйти, хотя я очень хотела играть. Но я бы это не потянула, у меня же еще родители пенсионеры.

— Сколько денег вам нужно было, чтобы играть?

— Минимум 150 тысяч евро в год. Это прям в режиме жесткой экономии, типа жить с кем-то в комнате и так далее.

— А заработать сколько можно?

— Я неплохо играла в Туре и зарабатывала примерно столько. Наверное, можно было все это потом обратно вкладывать в себя, но мне уже не 18 лет, у меня есть дочь, которую тоже нужно обеспечивать. К сожалению, пока что гольф это не футбол и не теннис, и Россия не выделяет на него должный бюджет. При этом у нас огромное количество полей, желающих заниматься. Гольф — безумно дорогой, причем в России дороже, чем где-либо (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Верченовой — скоро на сайте «СЭ»