Гольф
Новости
Гольф
Главная
Гольф

Сегодня, 03:39

Христенко считает 2024 год лучшим в истории российского гольфа

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Ассоциации гольфа России (АГР) Виктор Христенко поделился мнением о выступлении российских спортсменов в 2024 году.

«2024 год — лучший год в истории российского гольфа. Наташа Гусева входила в топ-100 мирового рейтинга, получила звание мастера спорта международного класса, уверен, что она могла войти в десятку на Олимпиаде в Париже. Надеюсь, что уже на следующей Олимпиаде будем представлены и в женском формате, и мужском. Попасть в топ-60, чтобы отобраться на Игры, — это реально», — приводит слова Христенко ТАСС.

На данный момент Гусева занимает 113-ю строчку мирового рейтинга, в августе российская гольфистка занимала 96-е место.

Источник: ТАСС
гольф
Читайте также
Ови побьет рекорд результативности НХЛ Гретцки уже в феврале?
Биография Владислава Безбородова: история российского арбитра
СКА уступил «Авангарду» и потерпел пятое поражение подряд
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Следователи раскрыли серию похищений девушек в центре Москвы
Популярное видео
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Ладой»?
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА проиграл в четвертый раз подряд
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Христенко переизбрали на пост президента Ассоциации гольфа России

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости