Христенко считает 2024 год лучшим в истории российского гольфа

Президент Ассоциации гольфа России (АГР) Виктор Христенко поделился мнением о выступлении российских спортсменов в 2024 году.

«2024 год — лучший год в истории российского гольфа. Наташа Гусева входила в топ-100 мирового рейтинга, получила звание мастера спорта международного класса, уверен, что она могла войти в десятку на Олимпиаде в Париже. Надеюсь, что уже на следующей Олимпиаде будем представлены и в женском формате, и мужском. Попасть в топ-60, чтобы отобраться на Игры, — это реально», — приводит слова Христенко ТАСС.

На данный момент Гусева занимает 113-ю строчку мирового рейтинга, в августе российская гольфистка занимала 96-е место.