Гольфист из США получил удовольствие от участия в турнире в России

Американский гольфист Дэйл Бенеке поделился впечатлениями от участия в турнире в России.

«Наш путь из Северной Каролины был не близким, мы летели через Париж, остались на пару дней в Европе и потом уже прилетели в Россию. На турнире в России получали удовольствие и соревновались одновременно. Мы играли в одном флайте с Индией и Белоруссией — гольф по-настоящему международный язык, на котором мы все общались», — приводит слова Бенеке ТАСС.

Абсолютным победителем международного соревнования АГР (Ассоциация гольфа России) Пестово Кап стал гольфист из Узбекистана Канатбек Курбаналиев. У мужчин серебро выиграл трехкратный чемпион России Егор Ерошенко, бронзу — четырехкратный обладатель Кубка России Иван Стриганов.

У женщин победила четырехкратная чемпионка России и мастер спорта международного класса Нина Пегова, серебро завоевала чемпионка России 2016 года Александра Чекалина, бронзу — Алиса Молоканова.