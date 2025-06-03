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Федерация гольфа Московской области открыла регистрацию на два крупнейших региональных турнира сезона

Федерация гольфа Московской области открыла регистрацию на два крупнейших региональных турнира этого сезона: первенство и чемпионат Московской области.

Первенство Московской области — главное соревнование региона среди юниоров — пройдет с 30 июня по 2 июля 2025 года на поле Гольф & Яхт-клуба «Пестово», расположившегося на берегу Пестовского водохранилища.

Сразу после летнего перерыва, с 27 по 29 августа, состоится одно из главных событий гольф-сезона России — чемпионат Московской области, главным партнером которого выступает компания «Лига Ставок». Турнир пройдет в Golf & Country Club Agalarov, поле которого спроектировано архитектором Кэлом Олсеном.

«Первенство и чемпионат Московской области — это не просто соревнования, а фундамент развития гольфа в регионе. Мы видим, как с каждым годом растет уровень подготовки игроков, усиливается конкуренция, расширяется география участников. Это говорит о том, что Подмосковье становится сильным центром притяжения для российского гольфа. Мы гордимся тем, что турниры проходят на лучших полях страны и благодарим всех партнёров и организаторов за поддержку. Уверен, в 2025 году нас ждут яркие матчи, новые имена и настоящие спортивные открытия» — прокомментировал старт турнирного сезона Московской области Алексей Жарич, первый вице-президент Федерации гольфа МО.

Программа соревнований включает 1 тренировочный день и 2 игровых.

К участию в первенстве Московской области допущены юниоры и юниорки (17 — 18 лет), юноши и девушки (15 — 16 лет), имеющие II спортивный разряд и выше или соответствующее II спортивному разряду значение показателя гандикапа — 18,0 и лучше, а также мальчики и девочки (10 — 14 лет), имеющие III спортивный разряд и выше или соответствующее III спортивному разряду значение показателя гандикапа — 28,0 и лучше.

В чемпионате Московской области к участию допускаются спортсмены 2012 года рождения и старше, имеющие на дату окончания приема предварительных заявок соответствующее значение показателя гандикапа (18,0 или лучше).

В турнирах примут участие сильнейшие спортсмены сборной команды Московской области: Алиса Молоканова, Александра и Снежанна Сивовы, Артем и Кирилл Дунаевы и другие.

Регистрация уже открыта — заявки принимаются на официальном сайте Федерации гольфа Московской области.

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