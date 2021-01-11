Ассоциация гольфа США отказалась проводить турнир на поле Трампа

Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) не стала проводить турнир PGA Championship в 2022 году на поле, которое принадлежит пока еще действующему президенту США Дональду Трампу, информирует сайт соревнований.

Совет директоров турнира рсторг контракт на проведение чемпионата в гольф-клубе Трампа в Бедминстере. По словам главы PGA of America Джима Ричерсона, проведение турнира нанесет ущерб организации и помешает дальнейшему развитию и реализации программ.

«Мы оказались в политической ситуации, к которой не имеем отношения, — цитирует AP генерального директора PGA of America Сет Во. — Трагические события среды убедили нас в том, что мы больше не можем проводить турнир в Бедминстере. Ущерб мог быть непоправимым. Единственным выходом было уйти».

Напомним, на прошлой неделе сторонники Трампа устроили беспорядки у здания Капитолия в США.

В митинге, который перерос в столкновения с властями, приняли участие десятки тысяч сторонников президента. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Были человеческие жертвы.