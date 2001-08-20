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20 августа 2001, 14:18

Томс выиграл первый турнир "Большого шлема" в своей карьере

Андрей СИМОНЕНКО
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Томс выиграл первый турнир &amp;quot;Большого шлема&amp;quot; в своей карьере
Фото «СЭ»

     В воскресенье в США неподалеку от Атланты завершился последний, четвертый турнир "Большого шлема" в нынешнем сезоне - PGA Championship. В острейшей борьбе со вторым номером мировой классификации американцем Филом Микельсоном победителем стал его 34-летний соотечественник Дэвид Томс.

     Перед заключительным раундом, несмотря на лидерство Томса, шансы Микельсона оценивались выше - он отставал всего на два удара, и все ждали, что Микельсон сумеет наконец-то избавиться от не слишком приятного неофициального титула лучшего игрока в мире, никогда не выигрывавшего турнир "Большого шлема". Но в итоге ему так и не удалось обойти Томса, игравшего крайне рассудительно и осторожно.

     Наивысшего накала борьба достигла на последней, 18-й лунке. Микельсон отставал на одно очко, и своим великолепным вторым ударом он положил мяч в 8 метрах от флага. Таким образом, он поставил Томса перед необходимостью решать сложную тактическую задачу. Томс мог рискнуть и попытаться из сложного положения выполнить аналогичный удар, что в случае успеха практически гарантировало ему титул. Но при неудаче спасти ситуацию было бы крайне сложно, и тогда зрителям пришлось бы стать свидетелями решающей переигровки - плей-офф. Томс выбрал другой путь - менее рискованный, но требовавший четкого исполнения средних по сложности ударов, что в такой напряженной ситуации было также крайне непросто сделать. В итоге он сумел справиться с нервами, и уже через несколько минут Микельсон поздравил своего соперника с заслуженной победой.

     "О психологической стороне гольфа можно рассуждать бесконечно, - сказал Томс после награждения. - Я сегодня испытал столько смен настроения, что хватит надолго. Ну и, конечно, в конце было нечто… Сначала дрожал и чувствовал жуткий мандраж, а через минуту уже стоял с кубком победителя".

     Микельсон, которому снова не хватило совсем чуть-чуть до долгожданной победы, на этот раз на себя может не жаловаться. Не он проиграл чемпионат - его выиграл Томс. "Он сыграл просто великолепно, выбрав наилучшую тактику на последней лунке, - сказал Микельсон. - Мне нечего к этому добавить - я сделал все, что мог".

     Уже не удивляет относительная неудача лучшего гольфиста мира Тайгера Вудса, который отстал от победителя на 14 ударов и разделил 29-36-е места. Похоже, в игре Тайгера наступил некоторый спад, и он уже не совершает тех чудес, которых по привычке ждут от него любители гольфа. Впрочем, сам Вудс относится к этому философски. "Невозможно идеально выполнять каждый удар, на пределе играть каждый раунд… Особенно если ты собираешься выступать так же долго, как, например, Арнольд Палмер, - до 60 или 70 лет. А вот что можно и нужно делать, это извлекать из неудач уроки. Уверяю вас, я делаю это, и поражения иногда даже полезнее побед", - сказал после турнира король гольфа.

     Наконец, стоит отметить очередную неудачу на американской земле лучшего игрока Европы последних лет шотландца Колина Монтгомери. Мало того что Монти сыграл плохо, он еще и умудрился по ошибке списать себе один удар, заполняя карточку со счетом, за что был дисквалифицирован.

     Андрей СИМОНЕНКО

PGA Championship

Дулут (США)

Итоговое положение

1. Дэвид Томс (США) - (-15)

2. Фил Микельсон (США) - (-14)

3. Стив Лоуэри (США) - (-12)

4-5. Синго Катаяма (Япония), Марк Калкавеккиа (США) - (-10)

6. Билли Андраде (США) - (-8)

7-9. Скотт Верплэнк, Скотт Хок, Джим Фьюрик (все - США) - (-6)

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