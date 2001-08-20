Томс выиграл первый турнир "Большого шлема" в своей карьере

Уже не удивляет относительная неудача лучшего гольфиста мира Тайгера Вудса, который отстал от победителя на 14 ударов и разделил 29-36-е места. Похоже, в игре Тайгера наступил некоторый спад, и он уже не совершает тех чудес, которых по привычке ждут от него любители гольфа. Впрочем, сам Вудс относится к этому философски. "Невозможно идеально выполнять каждый удар, на пределе играть каждый раунд… Особенно если ты собираешься выступать так же долго, как, например, Арнольд Палмер, - до 60 или 70 лет. А вот что можно и нужно делать, это извлекать из неудач уроки. Уверяю вас, я делаю это, и поражения иногда даже полезнее побед", - сказал после турнира король гольфа.