Гольфистка Мария Верченова рассказала «СЭ», как Франция выходит из карантина и как жители страны отреагировали на введение жестких санитарных мер.

— Французы сознательно соблюдают все ограничения, или жарят шашлыки, как некоторые?

— Когда только ходили слухи, что вот-вот введут карантин, люди, наоборот, пошли тусоваться. В Париже толпы сидели у реки и пили шампанское. А когда им что-то говорили, отвечали: «Мы же не болеем, все нормально». Поэтому потом ввели максимально жесткие меры.

— Гольф — чуть ли не самый безопасный вид спорта с точки зрения распространения вируса. Контакта нет, дистанция между игроками огромная...

— Да, но при этом здесь все закрыто. Я пыталась играть на полянке в лесу, но это было, если честно, издевательство над гольфом. Вот в России слышала, что некоторые поля уже открыты и там вовсю играют.

— За время карантина вы потеряли что-то в финансовом плане? И как во Франции власти поддерживают своих граждан?

— Французы любят жаловаться на своего президента Макрона. Но я в таких случаях говорю: «Если вам что-то не нравится, поезжайте в США или в Россию, где почти всех выгнали в один день, и сидите дома как хотите». Или вот ввели 10 тысяч рублей на ребенка — как хочешь, так и обеспечивай семью.

— При этом лично я до сих пор не смогла «победить» сайт Госуслуг и их оформить.

— Ну, а что — проживете на десять тысяч два месяца на карантине? Скажем, я работаю в сфере драгоценных камней и сейчас учусь на гемолога. Французские власти ввели для тех, кто работает в найме, выплаты до 80 процентов зарплаты. Оставшиеся 20 процентов мне выплачивал мой работодатель. То есть я два месяца получала полностью свою зарплату. Это просто шикарно. Мне кажется, такую систему ввели только Франция и Англия. Да, сейчас стране тяжело, я не знаю, что будет дальше с экономикой. Но людей Франция не кинула. (Наталья Марьянчик)

?Полностью интервью Верченовой — скоро на сайте «СЭ»