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12 октября, 13:15

Какой была суперзвездная РПЛ десять лет назад? Вспоминаем в нашем кроссворде

Читать «СЭ» в
Халк и Аксель Витсель с Дмитрием Сычевым.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сезон с Халком, Витселем и Это'О.

Десять лет назад РПЛ была в самом расцвете — в «Зенит» приехали Халк и Витсель, в «Анжи» собралась суперзвездная команда с Это'О, в Краснодаре было сразу две сильные команды, «Рубин» с Бердыевым стабильно боролся за еврокубки, а ЦСКА со Слуцким — за победу в чемпионате.

Ярких тренеров, футболистов и событий тогда было не сосчитать — и мы предлагаем вспомнить, как это было, в нашем очередном кроссворде.

Таблица РПЛ-2012/13

* Кроссворд про Игоря Акинфеева
* Кроссворд про Фабио Капелло
* Кроссворд про российских футболистов в Англии
* Кроссворд про Лужники

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