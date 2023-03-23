«Спорт-Экспресс Игры» — наш новый масштабный проект. Крутые тесты и квизы каждый день!

Сегодня «Спорт-Экспресс» запускает масштабный проект, который сделает контент сайта более ярким и разнообразным. Тексты, фото, видео, статистика — теперь к ним добавляется специальный портал, на котором можно будет играть самому. Встречайте, «СЭ-Игры»!

Пока в линейке форматов самые популярные варианты — тесты и квизы, но постепенно их число будет увеличиваться, появится и рейтинг лучших тестеров и квизеров. Важный момент: играть можно как на новом портале, где навигация максимально проста, так и внутри виджетов на основном сайте «СЭ».

Перейти на игровой портал «Спорт-Экспресса»

Наши игры будут не только про спорт — раздел «Стиль жизни» на «СЭ» активно развивается, и любителей ЗОЖа или кино мы также не забудем.

Уже сейчас для вас доступны несколько тестов и квизов, а дальше на постоянной основе будут появляться новинки. Начать играть можно, никуда не уходя с этой страницы.