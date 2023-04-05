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Сегодня, 15:45

Тренеры, побеждавшие «Спартак» с разными клубами. Среди них легенды российского и европейского футбола

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Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Квиз про тех, кто обыгрывал красно-белых.

Во вторник «Урал» Виктора Гончаренко обыграл «Спартак» (2:1) в FONBET Кубке России. Белорусский тренер побеждал красно-белых уже с пятью разными клубами — и это рекорд! Сможете вспомнить всех, у кого в новейшей истории (с 1992 года) получилось одолеть москвичей хотя бы с двумя командами?

Напомним, что «СЭ» запустил игровой портал с тестами и квизами. Чтобы перейти на него, нажмите сюда.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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