Тренеры, побеждавшие «Спартак» с разными клубами. Среди них легенды российского и европейского футбола

Квиз про тех, кто обыгрывал красно-белых.

Во вторник «Урал» Виктора Гончаренко обыграл «Спартак» (2:1) в FONBET Кубке России. Белорусский тренер побеждал красно-белых уже с пятью разными клубами — и это рекорд! Сможете вспомнить всех, у кого в новейшей истории (с 1992 года) получилось одолеть москвичей хотя бы с двумя командами?

Напомним, что «СЭ» запустил игровой портал с тестами и квизами. Чтобы перейти на него, нажмите сюда.