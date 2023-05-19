Кто забил ЦСКА три гола 30 лет назад? А кто прервал черную серию «Спартака» в 2008-м? Тест к дерби

Вспоминаем вместе с ФОНБЕТ историю противостояния.

В воскресенье 28-й тур РПЛ украсит супердерби «Спартак» — ЦСКА. Два столичных клуба в борьбе за серебро чемпионата России напишут новую страницу истории своего соперничества. А мы вместе с ФОНБЕТ пока предлагаем вам вспомнить события матчей красно-белых с красно-синими, которые уже вошли в память болельщиков.

Напомним, что «СЭ» запустил игровой портал с тестами и квизами. Чтобы перейти на него, нажмите сюда.