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16 мая, 19:00

Чьи футболисты стоят дороже: «Реала» или «Сити»? Тест к полуфиналу Лиги чемпионов

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Тони Кроос и Эрлин Холанн
Тони Кроос и Эрлин Холанн.
Фото Reuters
Стоит учитывать не только уровень игрока, но и другие факторы.

Первая игра полуфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» завершилась вничью — 1:1. Ничего удивительного, ведь два топ-клуба почти равны друг другу по силам, что подтверждает и стоимость их игроков: согласно данным портала Transfermarkt, общая ценность состава «Ман Сити» составляет чуть больше 1 миллиарда евро, а испанского гранда — 860 миллионов. А пока команды готовятся вновь сойтись лицом к лицу, мы вместе с PARI предлагаем вам проверить, кто чуть дороже конкурентов, а кто — наоборот. Погнали!

Напомним, что «СЭ» запустил игровой портал с тестами и квизами. Чтобы перейти на него, нажмите сюда.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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