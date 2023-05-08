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Сегодня, 20:50

Угадай футболиста по жене или подруге. Необычный тест к битве «Реала» и «Сити» в Лиге чемпионов

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Лука Модрич с женой.
Фото Global Look Press
Роскошные красотки игроков топ-клубов.

Совсем скоро «Реал» и «Манчестер Сити» вновь сойдутся в Лиге чемпионов. А пока мы предлагаем вам вместе с PARI сыграть в не самую серьезную игру. По фотографии и короткому описанию нужно угадать, с кем встречается красотка — звездой «Королевского клуба» или манчестерской команды. Готовы?

Напомним, что «СЭ» запустил игровой портал с тестами и квизами. Чтобы перейти на него, нажмите сюда.

ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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