Угадай футболиста по жене или подруге. Необычный тест к битве «Реала» и «Сити» в Лиге чемпионов

Роскошные красотки игроков топ-клубов.

Совсем скоро «Реал» и «Манчестер Сити» вновь сойдутся в Лиге чемпионов. А пока мы предлагаем вам вместе с PARI сыграть в не самую серьезную игру. По фотографии и короткому описанию нужно угадать, с кем встречается красотка — звездой «Королевского клуба» или манчестерской команды. Готовы?

Напомним, что «СЭ» запустил игровой портал с тестами и квизами. Чтобы перейти на него, нажмите сюда.