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Игры будущего

1 марта, 15:15

Журова рассказала о самой перспективной дисциплине Игр будущего

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о мультиспортивных соревнованиях по фиджитал-спорту Игры будущего.

Мероприятие, участие в котором принимают более 2 000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине, проходит с 21 февраля по 3 марта в Казани.

«Мне, как спортсменке, был ближе хоккей. Я ожидала соревнований ниже уровнем, чем они были на самом деле. Когда я увидела, что на лед выходят хорошие хоккеисты, приличного уровня, которые при этом еще играют в компьютерную игру, за которой тоже достаточно интересно следить, и чтобы те голы, забитые в виртуальном матче, учитывались в реальном — это просто очень захватывающе, крайне интересно», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Золотые медали хоккейного турнира завоевала команда Liga Pro Team, обыгравшая в финале Cosmos x17 (4:3 Б). Третье место занял «Ак Барс».

Источник: «Газета.Ru»
Светлана Журова
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