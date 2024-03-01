Журова рассказала о самой перспективной дисциплине Игр будущего

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о мультиспортивных соревнованиях по фиджитал-спорту Игры будущего.

Мероприятие, участие в котором принимают более 2 000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине, проходит с 21 февраля по 3 марта в Казани.

«Мне, как спортсменке, был ближе хоккей. Я ожидала соревнований ниже уровнем, чем они были на самом деле. Когда я увидела, что на лед выходят хорошие хоккеисты, приличного уровня, которые при этом еще играют в компьютерную игру, за которой тоже достаточно интересно следить, и чтобы те голы, забитые в виртуальном матче, учитывались в реальном — это просто очень захватывающе, крайне интересно», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Золотые медали хоккейного турнира завоевала команда Liga Pro Team, обыгравшая в финале Cosmos x17 (4:3 Б). Третье место занял «Ак Барс».