Журова надеется, что иностранцы приедут на Игры будущего в Казань, несмотря на давление США

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что власти США обеспокоены сбоями в запущенной ими кампании по изоляции России в спорте высших достижений.

«Мне очень интересно, как можно запугивать людей крахом карьеры в олимпийском спорте, когда речь идет об Играх будущего. Уверена, что наша страна обеспечит полную безопасность предстоящих спортивных мероприятий. Проведение запланированных Игр будущего на достойном уровне станет сигналом для иностранных атлетов, которые начнут активнее к нам приезжать», — цитирует Журову RT.

С 21 февраля по 3 марта в Казани пройдут первые Игры будущего. В турнире будут использоваться последние разработки в области киберспорта и робототехники.