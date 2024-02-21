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Игры будущего

21 февраля, 11:27

Здунов: «Когда на Играх будущего бросаешь взгляд на зрителей, испытываешь самые теплые чувства»

Сергей Разин
корреспондент
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Хоккеист команды Liga Pro Team Павел Здунов рассказал об атмосфере в Казани после стартовых матчей на Играх будущего.

«Конечно, всегда приятно играть при полных трибунах. Но на меня даже по ходу профессиональной карьеры это никогда не оказывало дополнительного давления. Или же, напротив, чрезмерно не мотивировало. Просто уже на автомате слышу исключительно партнеров и тренеров. Но когда выходишь со льда, бросаешь взгляд на зрителей, испытываешь самые теплые чувства. Всегда приятно, когда тебя поддерживают», — приводит слова Здунова RT.

Участники Игр будущего. Игры будущего: время начала и где смотреть трансляцию открытия

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1275859-zdunov-arena-hokkei-igry-buduschego
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