Игры будущего
Новости
Статьи
Главная
Игры будущего

Сегодня, 03:55

Валуев: «Главное спортивное событие 2024 года в России — Игры будущего»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы Николай Валуев назвал главное событие в российском спорте в 2024 году.

«На мой взгляд, главное спортивное событие 2024 года в России — Игры будущего, которые прошли в Казани. Это были самые крупные в мировой истории киберспортивные соревнования», — заявил Валуев «РБ Спорт».

Первые фиджитал-игры прошли на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо» с 21 по 23 сентября 2022 года по четырем дисциплинам: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, Beat Saber и гонки дронов.

Источник: «РБ Спорт»
Николай Валуев
Читайте также
Тренер Ирина Винер объяснила свое высказывание про «команду бомжей»
Суд взыскал долги с Зобнина, Абаскаля унизили. Что происходит в «Спартаке» перед Новым годом
Захарова заявила о праве Баку ограничить временное пребывание россиян в Азербайджане
В Южной Корее при посадке разбился самолет с 175 пассажирами на борту
Cтароверы из России рассказали о присвоении папой римским дворянского титула
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
Популярное видео
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нагорный: «На днях в Саудовской Аравии пошел снег, глядишь, скоро заиграют в хоккей!»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости