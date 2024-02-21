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Игры будущего

21 февраля, 22:50

Оргкомитет Игр будущего — о правах на компьютерные симуляторы: «Мы работаем в рамках российского законодательства»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Директор по образованию и коммуникациям Игр будущего Кристина Колесникова ответила на обвинения в нарушении авторских прав при использовании для цифровой составляющей соревнований компьютерные игры западных студий.

Официально бренды этих студий и названия проектов не указываются.

«Мы работаем в рамках российского законодательства. Большего сказать не могу. Это фиджитал симуляторы по определенным видам спорта, все в плоскости российского закона», — сказала Колесникова.

Церемония открытия Игр будущего прошла вечером 21 февраля в Казани. Соревнования продлятся до 3 марта.

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