Оргкомитет Игр будущего — о правах на компьютерные симуляторы: «Мы работаем в рамках российского законодательства»

Директор по образованию и коммуникациям Игр будущего Кристина Колесникова ответила на обвинения в нарушении авторских прав при использовании для цифровой составляющей соревнований компьютерные игры западных студий.

Официально бренды этих студий и названия проектов не указываются.

«Мы работаем в рамках российского законодательства. Большего сказать не могу. Это фиджитал симуляторы по определенным видам спорта, все в плоскости российского закона», — сказала Колесникова.

Церемония открытия Игр будущего прошла вечером 21 февраля в Казани. Соревнования продлятся до 3 марта.