Игры будущего
Новости
Статьи
Главная
Игры будущего

Сегодня, 14:26

В ОАЭ сообщили о сотрудничестве с Россией по Играм будущего

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор Главного управления спорта ОАЭ Ганим Аль Хаджери заявил, что страна на всех уровнях сотрудничают с Россией по поводу организации Игр будущего.

«Я думаю, что у этих Игр есть потенциал для молодежи и для того, чтобы в будущем изменить правила игры, которые есть в мире. Мы очень рады принять у себя их в 2025 году. Мы будем смотреть, какое влияние это окажет. Мы верим, что это станет чем-то, что изменит будущее вида спорта, который будет сочетаться с киберспортом. Так что мы с нетерпением ждем этих Игр. Мы сотрудничаем с Россией во всех аспектах, особенно на уровне министерства, на правительственном уровне с Россией, но также и с другими федерациями, которые отвечают за проведение таких Игр, они также поддерживают связь», — приводит слова Хаджери ТАСС.

В ОАЭ Игры будущего пройдут в 2025 году.

Первый турнир прошел в этом году в Казани с общим призовым фондом в размере 10 миллионов долларов. В Играх будущего приняли участие более 260 международных команд и более двух тысяч участников из разных стран мира.

Источник: ТАСС
Читайте также
Янис Тимма приехал в Москву, чтобы помириться с Седоковой
Захарова указала на данные капитана о кораблях США в Дании перед ЧП на СП
Украинского шахматиста дисквалифицировали до 2025 года за пользование телефоном
Дзюба не знает о своей травме, Медведев не видит конфликта с Артемом, Соболева убрали из стартового состава. Что произошло после матча «Акрон» - «Зенит»
В легкие инфекция: в 16 регионах зафиксированы вспышки пневмонии
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Популярное видео
ИИХФ одобрила переход Криштофа после побега из «Сочи»
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости