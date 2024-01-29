Журова: «Не понимаю, как ВАДА может уговорить спортсменов не приехать на Игры будущего»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о надеждах руководства США на ВАДА в их кампании по изоляции РФ в спорте высших достижений.

«Какое отношение имеет ВАДА к фиджитал-спорту? Вообще никакого. По крайней мере, пока. Как можно воздействовать в таком случае на спортсменов? Сказать им, что после этого их не возьмут на работу в любой стране мира? Но это как минимум странно. Не понимаю, как могут еще постараться уговорить их не приехать на Игры будущего», — цитирует Журову RT.

Он считает, что надежды США на ВАДА и его президента связаны с безысходностью из-за провала кампании по изоляции России.

«Конечно, это от безысходности. ВАДА — единственный институт, который может сейчас быстро придумать какую-то регламентную норму, чтобы надавить на спортсменов. Но я смутно понимаю, как это можно сделать, когда в мире есть масса соревнований, которые никаким образом не регулируются организацией», — добавила депутат.

Ранее глава СВР Нарышкин заявил, что США активизируют усилия по срыву предстоящих в России спортивных мероприятий.

С 21 февраля по 3 марта в Казани пройдут первые Игры будущего. В турнире будут использоваться последние разработки в области киберспорта и робототехники.