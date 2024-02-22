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Игры будущего

22 февраля, 11:40

В Госдуме назвали мощным знаком поддержку Валиевой со стороны Путина

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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» выразил мнение, что президент России Владимир Путин поддержал фигуристку Камилу Валиеву. Олимпийская чемпионка сидела рядом с главой государства на церемонии открытия Игр будущего.

«Конечно, Владимир Владимирович поддерживает Валиеву. Это действительно очень широкий и мощный знак. Я думаю, что это важно и для Камилы, и для всех спортсменов. То, что президент в сложное время протягивает руку спортсменам, это дорогого стоит. Все спортсмены это оценят», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Владимир Путин
Дмитрий Свищев
Камила Валиева
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