Кремлев: «Старт Игр будущего — исторический момент для России»

Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев в комментарии для «СЭ» оценил формат проведения Игр будущего.

«Будущее всегда за спортом. Совмещение компьютера и спорта — это идеальный формат. Хотелось бы, чтобы это развивалось и дальше. Церемония открытия меня самого затянула. Думаю, как бы самому не сесть за компьютер. Плюс этого формата в том, что нужно заниматься физической активностью. Полностью поддерживаю! Старт Игр будущего — исторический момент для России. Уверен, что дальше будет еще больше людей, больше ажиотажа. И так будет год за годом», — сказал Кремлев «СЭ».

Церемония открытия Игр будущего прошла вечером 21 февраля в Казани, в ней приняли участие лидеры ряда стран СНГ и президент России Владимир Путин.

Соревнования продлятся до 3 марта.