Свищев прокомментировал скорое открытие Игр будущего в Казани

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на скорое открытие Игр будущего в Казани.

«Я уже купил билет и с большим удовольствием завтра поеду на церемонию открытия Игр будущего. Я наслышан о том, что планируется грандиозное открытие соревнований, я его давно ждал. Будут задействованы самые современные технологии — технологии будущего. Поэтому и Игры — тоже будущего. Ажиотаж ощущается: ко мне обращаются с просьбой аккредитовать на состязания в Казани, но такой возможности у меня нет — всех отправляю в оргкомитет. В Россию приедут спортсмены и большие руководители из разных стран мира. Это говорит о том, что нашим иностранным бывшим партнерам не удалось заблокировать нас здесь, внутри страны. Более того, Россию не удастся заблокировать никому и никогда. Партнерами их уже не назвать, сейчас это непонятно кто», — цитирует Свищев RT.

Игры будущего — фиджитал-соревнования, которые пройдут в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт. В программу входят состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетика, гонки дронов и другие.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.