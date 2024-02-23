Журова: «Ребята из Латвии молодцы. Все хотят быть первыми в фиджитал-движении»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение Федерации хоккея Латвии (LHF) приостановить лицензии спортсменов, которые участвовали в Играх будущего.

«Ребята из Латвии молодцы в любом случае, и, наверное, их можно понять. Сейчас все хотят быть первыми в этом новом движении. О них будут вспоминать и считать их пионерами», — приводит слова Журовой RT.

Федерация хоккея Латвии приостановила лицензии спортсменов, которые участвовали в Играх будущего в Казани.

Часть игроков команды Baltic Select выступала за национальную сборную.

Игры будущего — фиджитал-соревнования, которые проходят в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт.

21 февраля в Казани состоялась церемония открытия первого в истории международного мультиспортивного турнира. Соревнования будут проходить до 3 марта.