Российский стример Frame Tamer: «Аналогов Играм будущего нет»

Российский стример Александр Ермолаев, известный под псевдонимом Frame Tamer, объяснил, почему считает Игры будущего уникальным проектом.

«Как мне кажется, в таком виде эти два рода состязаний еще никто не совмещал. Мне все это напоминает фильмы про будущее — лазеры, космолеты, соревнования в воздухе. Аналогов Играм будущего нет. И кажется удивительным, что впервые нечто подобное начинают делать только сейчас. Причем именно в России, а это очень здорово. В этом есть крутость», — приводит слова Ермолаева RT.

Первый в истории Игры будущего пройдут в марте 2024 года Казань. Основной площадкой проведения станет выставочный комплекс «Казань Экспо».