Стоянович заявил, что «Црвену звезду» знают практически все в Казани

Футболист Ненад Стоянович рассказал о поддержке зала на Международном мультиспортивном турнире Игры будущего.

«Вы знаете, теплое отношение ощущалось не только на арене, но и за ее пределами. Например, когда мы гуляли по Казани. Видели, как люди позитивно воспринимают нас. Некоторые подходили с просьбами о фото. Да и нашу команду знают практически все», — цитирует Стояновича RT.

Игры будущего с 21 февраля по 3 марта проходят в Казани. Программа соревнований состоит из пяти категорий («вызовов»): спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Соревнования организованы Всероссийской федерацией фиджитал спорта, которую курирует Министерство спорта РФ.

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