Столяров сообщил, что на проведение Игр будущего 2025 года претендуют три страны

Руководитель Игр будущего Игорь Столяров раскрыл некоторые подробности проведения соревнований в 2025 году.

«Международная федерация фиджитал-спорта 1 июня должна объявить, где пройдут Игры будущего в следующем году. Насколько мне известно, на проведение соревнований 2025 года заявки подали три страны. Какие, я сказать не могу», — приводит слова Столярова ТАСС.

Первые Игры будущего прошли с 21 февраля по 3 марта в Казани.