Столяров рассказал, что Dota 2 и FIFA являются самыми яркими дисциплинами кибер- и фиджитал-спорта

Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров рассказал о самых ярких дисциплинах кибер- и фиджитал-спорта.

«Это вкусовщина: то, что нравится мне, может не зайти зрителям. В киберспорте, в вызове номер три — это Dota 2. Как ни крути. Существует еще MLBB — очень популярная в юго-восточной Азии. Очень высокие показатели просмотров при транслировании в Малайзии, Индонезии или Камбодже. Российские спортсмены тоже начинают проникаться и играть. Это темная лошадка, которая способна взорвать рынок. В фиджитал-спорте? Конечно же, футбол. FIFA популярнее, чем NHL или NBA», — цитирует Столярова RT.

Ранее Столяров рассказал о готовности к Играм Будущего, которые пройдут в Казани в феврале 2024 года.

Игры Будущего — международный турнир по 16 гибридным дисциплинам, объединяющим физическую культуру и киберспорт. Соревнования будут проходить в феврале и марте 2024 года.