Спортсмены из России стали первыми чемпионами Игр будущего по кибатлетике

Члены российской команды Russian Cyborgs стали первыми чемпионами Игр будущего в дисциплине «кибатлетика».

В финальном заезде представители России набрали 60 очков из 60 возможных.

«Пока еще не осознал, что мы первые победители Игр будущего по кибатлетике. Это совершенно новый уровень в развитии и пользовании протезом. В следующем году обязательно снова приедем за победой», — приводит ТАСС слова члена команды Константина Карсакбаева.

Также за Russian Cyborgs выступали Юрий Ларин, Дмитрий Сухов и Алексей Комлев. Всего в турнире приняли участие 10 коллективов. Кибатлетика — дисциплина вызова «Технологии», в которой соревнуются спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал проходит в Казани с 19 февраля по 3 марта 2024 года.