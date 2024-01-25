Спортсмены из 17 стран примут участие в Mobile Legends на Играх будущего в Казани

Более 150 спортсменов из 17 стран сыграют в турнире по Mobile Legends: Bang Bang в рамках Игр будущего, сообщает ТАСС.

Отмечается, что участвовать будут представители России, Китая, Сингапура, Египта, Сирии, Белоруссии, Индонезии, Малайзии, Лаоса, Таиланда, Монголии, Мьянмы, Германии, Саудовской Аравии, Филиппин, Турции и Камбоджи.

Сначала команды будут соревноваться в игре Mobile Legends, а затем выступят в физической реальности с серией испытаний на выносливость и смекалку.

Игры будущего пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Церемония открытия состоится 23 февраля, а сами соревнования начнутся 21 февраля. В турнире будут использоваться последние разработки в области киберспорта и робототехники.