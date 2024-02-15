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Игры будущего

15 февраля, 12:22

Спортсменам на Играх будущего будут проводить допинг-тесты

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Участники Игр будущего должны быть готовы пройти допинг-контроль в любой момент, сообщает пресс-служба РУСАДА.

«В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, который говорит о том, что любой спортсмен может быть протестирован в любое время в любом месте без предварительного уведомления, мы не можем озвучивать информацию о планах тестирования. Но абсолютно точно можем сказать, что знакомство с допинг-контролем не должно начинаться на пункте допинг-контроля, поэтому на Играх будущего обязательно будет наш представитель для проведения образовательных антидопинговых мероприятий», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Турнир Игр будущего состоится с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Церемония открытия назначена на 23 февраля, а сами соревнования начнутся 21 февраля.

Основной площадкой для проведения турнира будет выставочный комплекс «Казань Экспо».

Источник: ТАСС
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