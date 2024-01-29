Смертин вспомнил, как играл в приставку с футболистами «Челси» Терри и Лэмпардом

Чемпион Англии 2005 года в составе «Челси» Алексей Смертин во время церемонии жеребьевки Игр будущего на выставке-форуме «Россия» рассказал, как бывший капитан лондонского клуба Джон Терри провел турнир по киберфутболу для сплочения коллектива.

«Многие футболисты играют в приставку. Когда в «Челси» обновился состав процентов на тридцать, первое, что сделал Джон Терри, это собрал нас и устроил турнир по киберфутболу. Он заказал медали, кубок, который сам же выиграл. Когда мы пришли тренироваться на поле, он принес этот кубок, и сказал, что это наш первый общий трофей. У нас даже был свой рейтинг, я помню, что, кроме Терри, очень хорошо играли [Дидье] Дрогба и [Фрэнк] Лэмпард», — приводит ТАСС слова Смертина.

С 21 февраля по 3 марта в Казани пройдут первые Игры будущего. В турнире будут использоваться последние разработки в области киберспорта и робототехники.