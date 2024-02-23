Моня — о фджитал-баскетболе: «Это хорошо, когда ребята сначала играют на приставке, а потом — в баскетбол»

Чемпиону Европы 2007 года по баскетболу Сергей Моня оценил проведение соревнования по фиджитал-баскетболу на первом мультиспортивном турнире Игры будущего в Казани.

«Формат фиджитал-баскетбола новый, необычный, нужно еще привыкать. Я думаю, что это хорошо, когда ребята сначала играют на приставке, а потом — в баскетбол. Это что-то новое для молодежи. Мне было необычно, потому что еще паркет такой с подсветкой, все было интересно, мне понравилось. Как это будет потом выглядеть — покажет время. Церемонию открытия смотрел, очень понравилось. Сегодня постараюсь посмотреть баскетбол, до этого не видел. Ребята рассказывают, что уровень хороший», — цитирует ТАСС Моню.

Игры будущего — фиджитал-соревнования, которые проходят в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт.

21 февраля в Казани состоялась церемония открытия — первого в истории международного мультиспортивного турнира. Соревнования будут проходить до 3 марта.