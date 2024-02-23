Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Игры будущего

23 февраля, 04:48

Моня — о фджитал-баскетболе: «Это хорошо, когда ребята сначала играют на приставке, а потом — в баскетбол»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпиону Европы 2007 года по баскетболу Сергей Моня оценил проведение соревнования по фиджитал-баскетболу на первом мультиспортивном турнире Игры будущего в Казани.

«Формат фиджитал-баскетбола новый, необычный, нужно еще привыкать. Я думаю, что это хорошо, когда ребята сначала играют на приставке, а потом — в баскетбол. Это что-то новое для молодежи. Мне было необычно, потому что еще паркет такой с подсветкой, все было интересно, мне понравилось. Как это будет потом выглядеть — покажет время. Церемонию открытия смотрел, очень понравилось. Сегодня постараюсь посмотреть баскетбол, до этого не видел. Ребята рассказывают, что уровень хороший», — цитирует ТАСС Моню.

Игры будущего — фиджитал-соревнования, которые проходят в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт.

21 февраля в Казани состоялась церемония открытия — первого в истории международного мультиспортивного турнира. Соревнования будут проходить до 3 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/20058621
Сергей Моня
1
Читайте также
Путин выступил с посланием к Совету Федерации
Первый раунд плей-офф КХЛ стартует 29 февраля
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
Хуснутдинов продолжит карьеру в системе «Миннесоты»
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Определились все пары Кубка Гагарина-2024
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Московское «Динамо» — лучший клуб регулярного чемпионата КХЛ
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
Гусев превзошел рекорд Мозякина по очкам
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минская команда стала первым чемпионом Игр будущего

Игры будущего: расписание и где смотреть трансляции соревнования 23 февраля
Новости
RSS RSS
Все новости