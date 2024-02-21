Руководитель Игр будущего: «Никто в мире до нас такого не делал»

Руководитель Игр будущего Игорь Столяров рассказал о подготовке к соревнованиям.

«Никто в мире до нас такого не делал, это инаугурационный турнир, так что мы хотим, чтобы зрителям и участникам он понравился, прошел ярко и интересно, а фиджитал-спорт получил новый виток развития в России и по всему миру», — цитирует Столярова ТАСС.

Первый в истории международный мультиспортивный турнир Игры будущего пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.