Руководитель Игр будущего: «Фиджитал-движение найдет много последователей в Китае»

Руководитель Игр будущего Игорь Столяров заявил, что фиджитал-движение найдет много последователей в Китае.

«Китай — давний партнер России в разных сферах, в том числе в спорте и в инновационных технологиях. Эта страна великолепно развита технологически, так что я уверен: фиджитал-движение найдет много последователей в КНР. Китай славится сильными спортсменами и киберспортсменами», — приводит слова Столярова ТАСС.

Игры будущего — фиджитал-соревнования, которые пройдут в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт.

Соревнования проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта.