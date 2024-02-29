Российская Liga Pro Team стала победителями соревнований по фиджитал-баскетболу на Играх будущего

Российская команда Liga Pro Team стала победителями соревнований по фиджитал-баскетболу в рамках Игр будущего.

В финале Liga Pro Team обыграла американскую R10 Team USA (34:32). После первого этапа, который проводится в баскетбольном симуляторе, россияне уступали со счетом 18:19, но сумели вырвать победу во втором этапе на LED-паркете.

Другая российская команда Ural Basket стала бронзовым призером. В матче за третье место она обыграла MDMX из Китая с общим счетом 40:26.

Игры будущего — фиджитал-соревнования, которые проходят в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт.

Игры будущего стартовали 21 февраля и завершатся 3 марта 2024 года. Соревнования проходят в Казани.