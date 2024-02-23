Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Игры будущего

23 февраля, 20:08

Российская команда Liga Pro Team выиграла турнир по фиджитал-хоккею на Играх будущего

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская команда по фиджитал-хоккею Liga Pro Team в финале Игр будущего обыграла Cosmos х17 со счетом 4:3.

В первой части Liga Pro Team вела в хоккейном симуляторе со счетом 3:0. В хоккее 3х3 Cosmos х17 победил — 3:1. Третье место в турнире занял казанский «Ак Барс», который со счетом 20:4 обыграл команду Baltic Select, составленную из спортсменов из Латвии и Эстонии.

Ранее спортсмены из России стали первыми чемпионами Игр будущего по кибатлетике.

Международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал проходит в Казани с 19 февраля по 3 марта 2024 года.

5
1
Читайте также
Главная пара в керлинге: история любви Брызгаловой и Крушельницкого
Началась трансляция послания Путина к Совету Федерации
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
Хуснутдинов продолжит карьеру в системе «Миннесоты»
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Определились все пары Кубка Гагарина-2024
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Московское «Динамо» — лучший клуб регулярного чемпионата КХЛ
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
Гусев превзошел рекорд Мозякина по очкам
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортсмены из России стали первыми чемпионами Игр будущего по кибатлетике

Игры будущего: расписание и где смотреть трансляции соревнования 24 февраля
Новости
RSS RSS
Все новости