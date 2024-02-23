Российская команда Liga Pro Team выиграла турнир по фиджитал-хоккею на Играх будущего

Российская команда по фиджитал-хоккею Liga Pro Team в финале Игр будущего обыграла Cosmos х17 со счетом 4:3.

В первой части Liga Pro Team вела в хоккейном симуляторе со счетом 3:0. В хоккее 3х3 Cosmos х17 победил — 3:1. Третье место в турнире занял казанский «Ак Барс», который со счетом 20:4 обыграл команду Baltic Select, составленную из спортсменов из Латвии и Эстонии.

Ранее спортсмены из России стали первыми чемпионами Игр будущего по кибатлетике.

Международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал проходит в Казани с 19 февраля по 3 марта 2024 года.