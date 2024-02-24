Российская команда Kuznya выиграла турнир по фиджитал-единоборствам на Играх будущего

Российская команда Kuznya одержала победу в турнире по фиджитал-единоборствам на Играх будущего.

В составе команды выступали Владислав Сукаленко, Денис Жуков, Вадим Огарь и Владлена Петрова.

В фиджитал-единоборствах команды состоят из четырех человек — трех мужчин и одной женщины. В первой части соревнований проводятся поединки в виртуальном симуляторе в формате 1x1 до пяти побед в раундах. На втором этапе спортсмены проводят бои в октагоне в формате три раунда по три минуты.

В турнире принимали участие 8 команд,

Игры будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта.