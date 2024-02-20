Роднина поделилась мнением о скором старте Игр будущего в Казани

Депутат Госдумы России Ирина Роднина рассказала об ожиданиях от скорого старта Игр будущего в Казани.

«У меня самые хорошие ожидания от предстоящего события. Приехало множество ребят-участников из других стран. Страна, которая не имеет границ, не может быть изолирована. А о том, что у России границ нет, говорил наш президент Владимир Путин. У любого подобного мероприятия присутствует не только спортивная направленность, но и гуманитарная и даже чисто личная: люди знакомятся и общаются», — цитирует Роднину RT.

Игры будущего — фиджитал-соревнования, которые пройдут в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт. В программу входят состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетика, гонки дронов и другие.