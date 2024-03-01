Райдер из Казани Ризаев оценил масштаб и значение Игр будущего

Участник Олимпийских игр в Токио по BMX-фристайлу Ирек Ризаев в интервью «СЭ» поделился мнением о значении для Казани первых в истории мультиспортивных соревнований по фиджитал-спорту Игры будущего.

«Сложно пока оценить их масштаб и значение. В любом случае это мировое событие, любое крупное мероприятие для города в плюс. Приехали ребята со всей страны, из разных уголков планеты. Это здорово. Казань — спортивная столица, и мы в очередной раз подтверждаем это звание. Прибыли зарубежные райдеры, наслаждаются городом, площадкой. Все в диком восторге от площадки, нашего «Урама».

Я давно говорю, что он один из лучших скейт-парков в мире, но мне было интересно, что скажут о нем иностранцы. Ничего не спрашивал, но уже первый взгляд говорил о многом. «Вау! Нигде такого не видели. Как же хотелось бы иметь такой скейт-парк у себя», — вот что я слышал буквально от каждого. Люди в шоке. Наконец-то доказали статус нашего скейт-парка на практике», — сказал Ризаев.

Ризаев родился и проживает в Казани.