Раис Татарстана Минниханов заявил, что Казань открыла миру фиджитал-спорт

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к гостям церемонии закрытия Игр будущего в Казани и подвел итоги первых в истории мультиспортивных фиджитал-соревнований.

«Уважаемые гости столицы Татарстана. Рад приветствовать вас на закрытии Игр будущего. Мероприятие торжественное, но вместе с тем и грустное. Две недели во внимании всего мирового спортивного сообщества была Казань. Мы раскрыли много интересного, многие благодаря нам узнали, что это такое фиджитал-спорт.

Хочу поблагодарить руководство страны за оказанное доверие провести это мероприятие в нашей столице. Благодарю глав государств, которые приняли участие в открытии этого мероприятия, но самое главное этот праздник без спортсменов, судей и волонтеров был бы не таким интересным. Им отдельные аплодисменты и слова благодарности. Все мы здесь старались, чтобы гостям было интересно. Моя благодарность всем татарстанцам за гостеприимство», — сказал Минниханов.

Игры будущего завершились в Казани в это воскресенье, 3 марта.