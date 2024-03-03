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Игры будущего

3 марта, 16:38

Раис Татарстана Минниханов заявил, что Казань открыла миру фиджитал-спорт

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к гостям церемонии закрытия Игр будущего в Казани и подвел итоги первых в истории мультиспортивных фиджитал-соревнований.

«Уважаемые гости столицы Татарстана. Рад приветствовать вас на закрытии Игр будущего. Мероприятие торжественное, но вместе с тем и грустное. Две недели во внимании всего мирового спортивного сообщества была Казань. Мы раскрыли много интересного, многие благодаря нам узнали, что это такое фиджитал-спорт.

Хочу поблагодарить руководство страны за оказанное доверие провести это мероприятие в нашей столице. Благодарю глав государств, которые приняли участие в открытии этого мероприятия, но самое главное этот праздник без спортсменов, судей и волонтеров был бы не таким интересным. Им отдельные аплодисменты и слова благодарности. Все мы здесь старались, чтобы гостям было интересно. Моя благодарность всем татарстанцам за гостеприимство», — сказал Минниханов.

Игры будущего завершились в Казани в это воскресенье, 3 марта.

Рустам Минниханов
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