Путин пригласил лидеров СНГ на открытие Игр будущего в Казани

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие Игр будущего в Казани.

«Уже в феврале следующего года у нас в Казани пройдут инновационные Игры будущего. Это предложенный Россией новый формат спортивных мероприятий, объединяющий и более динамичные спортивные дисциплин и киберспорт. Хотел бы пригласить всех вас в качестве почетных гостей на церемонию торжественного открытия игр будущего 21 февраля 2024 года в Казани», — приводит слова Птуина РИА Новости.

Ранее президент РФ подписал закон о международном мультиспортивном турнире Игры будущего, в котором указана необходимая нормативная база для организации и проведения турнира, а также установлены полномочия организатора соревнования.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Ожидается, что в турнире примут участие более 260 международных команд и более 2000 участников из разных стран.