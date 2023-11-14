Путин уверен, что «Игры будущего» вызовут отклик у миллионов людей

Путин обратился к участникам «100 дней до Игр будущего»

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего».

Во вторник, 14 ноября на форуме «Россия» в Москве был представлен талисман соревнований.

«Нет сомнений, что предстоящий турнир вызовет отклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многополярного мира — это гармония интеллекта и физического совершенства», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

Президент отметил, что проведение «Игр будущего» — свидетельство того, что России есть чем гордиться в культуре, спорте и цифровых технологиях.

«Приглашаю всех к участию в этом уникальном мультиспортивном празднике. И до встречи в Казани», — добавил Путин.

Первые «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Соревнования будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.