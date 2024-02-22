Путин поблагодарил Минниханова за помощь в организации Игр будущего

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана Рустама Минниханова за помощь в организации Игр будущего.

«Хотел Вас поблагодарить за помощь в организации вчерашнего мероприятия. Вот все это как раз продолжается. Имею в виду спортивное событие. На высоком очень уровне сделано. Ну как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать», — приводит слова Путина РИА «Новости».

Церемония открытия Игр будущего прошла вечером 21 февраля в Казани, в ней приняли участие лидеры ряда стран СНГ и президент России Владимир Путин.

Соревнования продлятся до 3 марта.