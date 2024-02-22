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Игры будущего

22 февраля, 13:03

Путин поблагодарил Минниханова за помощь в организации Игр будущего

Сергей Разин
корреспондент
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Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана Рустама Минниханова за помощь в организации Игр будущего.

«Хотел Вас поблагодарить за помощь в организации вчерашнего мероприятия. Вот все это как раз продолжается. Имею в виду спортивное событие. На высоком очень уровне сделано. Ну как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать», — приводит слова Путина РИА «Новости».

Церемония открытия Игр будущего прошла вечером 21 февраля в Казани, в ней приняли участие лидеры ряда стран СНГ и президент России Владимир Путин.

Соревнования продлятся до 3 марта.

Игры будущего пройдут в&nbsp;Казани в&nbsp;феврале. Игры будущего 2024: основная информация

Источник: https://rsport.ria.ru/20240222/putin-1928950276.html?in=l
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