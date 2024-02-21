Путин на Играх будущего сыграл в фиджитал-флорбол и забил гол

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин сыграл в фиджитал-флорбол на Играх будущего, сообщает ТАСС.

Путин в сопровождении президентов Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана посетил зоны проведения соревнований. Экскурсию для них провел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

На одном из стендов президент РФ сыграл в фиджитал-флорбол и забил гол.

Церемония открытия соревнований прошла в Казани в среду, 21 февраля.

Игры будущего будут проходить до 3 марта. Ожидается, что соревнования соберут порядка 2000 участников. В них примут участие 277 команд из 107 стран.

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