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Игры будущего

21 февраля, 20:10

Президенты Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана выступили с приветственным словом на Играх будущего

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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В Казани проходит церемония открытия Игр будущего. Помимо президента России Владимира Путина на мероприятии присутствуют президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

После выступления Путина приветственное слово дали и лидерам иностранных государств. Они поблагодарили принимающую сторону, отметили высокий уровень организации турнира и креативность идеи фиджитал-спорта. Президенты Казахстана и Узбекистана также выразили желание провести следующие фиджитал-игры.

Помимо глав государств на церемонию открытия были приглашены президент Автономной Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, а также вице-президент Зимбабве Константино Чивенга. Всего в Казань приглашены восемь официальных иностранных делегаций, 11 министров, 17 послов и другие почетные гости.

Игры будущего пройдут в&nbsp;Казани в&nbsp;феврале. Игры будущего 2024: основная информация

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