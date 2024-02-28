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Игры будущего

28 февраля, 19:42

Кремлев: «Игры будущего — историческое событие. Рад, что руководству нашей страны удалось организовать это мероприятие»

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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев оценил значимость проведения Игр Будущего.

«Я рад, что руководству нашей страны удалось организовать это мероприятие. Игры будущего — это хорошая идея нового формата проведения спортивных соревнований. Чем больше будет таких форматов, тем будет интереснее. И нация станет более здоровой. А Игры будущего — это историческое событие», — приводит слова Кремлева «Известия».

Игры будущего — фиджитал-соревнования, которые проходят в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт.

21 февраля в Казани состоялась церемония открытия первого в истории международного мультиспортивного турнира. Соревнования будут проходить до 3 марта.

Источник: «Известия»
Умар Кремлев
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