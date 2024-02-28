Кремлев: «Игры будущего — историческое событие. Рад, что руководству нашей страны удалось организовать это мероприятие»

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев оценил значимость проведения Игр Будущего.

«Я рад, что руководству нашей страны удалось организовать это мероприятие. Игры будущего — это хорошая идея нового формата проведения спортивных соревнований. Чем больше будет таких форматов, тем будет интереснее. И нация станет более здоровой. А Игры будущего — это историческое событие», — приводит слова Кремлева «Известия».

Игры будущего — фиджитал-соревнования, которые проходят в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт.

21 февраля в Казани состоялась церемония открытия первого в истории международного мультиспортивного турнира. Соревнования будут проходить до 3 марта.